Red 7 Oil U14 Ligi Kura Çekimi Yapıldı

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08/03/2024

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Red 7 Oil U14 Ligi Kura Çekimi Yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun heyecanla beklenen organizasyonu Red7Oil U14 Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirildi. Red7Oil direktörü Samim Coşar, KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp, KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde, ligde mücadele edecek olan 45 takımın karşılaşacağı maçların programı belirlendi.

16 Mart'ta başlayacak ve 21 Haziran’daki final maçı ile sona erecek olan Red7Oil U14 Ligi ile genç yetenekler futbol tutkularını paylaşacak. Tüm takımların ve futbolseverlerin merakla beklediği bu lig, genç yeteneklerin gelişimi için bir fırsat sunuyor.

08/03/2024 18:27
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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

HK SPOR

Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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