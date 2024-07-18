Red 7 Oil U14 Ligi Şampiyonu Çetinkaya TSK!

KKTC U14 ligi final maçı dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynandı. Çetinkaya TSK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan maçta, Çetinkaya TSK 3-0’lık skor elde ederek şampiyonluğa ulaştı. 3 ay süren zorlu serüvenin sonunda, toplam 45 takımın mücadele ettiği turnuvada 201 maç oynandı ve 1408 genç yetenek sahalarda ter döktü.

Red7Oil sponsorluğunda gerçekleşen turnuvanın final maçına ilgi oldukça yüksekti. 5000’e yakın seyircinin katıldığı karşılaşmada taraftarlar, geleceğin yıldızlarını izleme fırsatı bulurken, genç yetenekler de performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterirken, genç futbolcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Turnuva boyunca sergilenen mücadele ve azim, futbolseverler tarafından büyük takdir topladı.