Red Bull, 2022 aracını tanıttı

2022 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull, yeni aracı RB 18'i tanıttı

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10/02/2022

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Red Bull, 2022 aracını tanıttı

Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ikinci sırada tamamlayan, Max Verstappen'le ise pilotlar şampiyonluğu yaşayan Red Bull, düzenlediği lansmanda 2022 aracı RB 18'in tanıtımını gerçekleştirdi.

 

Red Bull, 2022 aracını tanıttı - 2. Foto

Lansmana takım patronu Christian Horner'la birlikte Max Verstappen ve Sergio Perez' de katıldı.

 

Red Bull, 2022 aracını tanıttı - 3. Foto

 

Horner, Formula 1 araçlarındaki değişimin ardından geçtiğimiz yıla göre her parçanın değiştiğini ve yenilendiğini söyledi.

 

 

Red Bull, 2022 aracını tanıttı - 4. Foto

Horner ayrıca, "Tüm takımlar için beyaz bir sayfa açıldı. Yapmak istediğimiz değişiklikleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Max'in şampiyonluğunu yeni sezonda korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Red Bull, 2022 aracını tanıttı - 5. Foto

 

2022 Formula 1 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. 20 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek sezon, 23 yarıştan oluşacak. 23-25 Şubat'ta Barcelona'da, 11-13 Mart'ta ise Bahreyn'de takımlar yeni araçların testlerini gerçekleştirecek.

10/02/2022 09:50
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TAGS: Red Bull
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