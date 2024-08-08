Red7Oil U14 Ligi Şampiyonlarına ödülleri verildi

KKTC Red7Oil U14 Ligi şampiyonu Çetinkaya Türk Spor Kulübü ve finalisti Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, bugün düzenlenen bir törenle ödüllerini aldılar. Finale giren takımlara ödül çekleri, Saydam & Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam tarafından takdim edildi.

Çetinkaya TSK adına ödül çekini Çetinkaya TSK Başkanı Mehmet Tatar ile takım koordinatörü ve futbolcu Erez Işık teslim alırken, Küçük Kaymaklı TSK’nın ödül çekini de Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Münür Özler, yönetici Ali Duvarcı, koordinatör Salih Sakallı ve futbolcu Ramazan Özdoğan teslim aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Saydam & Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam, turnuvanın genç sporculara ve KKTC sporuna olan getirisinden bahsederek, Red7Oil ve Saydam & Co.’nun spora ve sporculara yönelik katkılarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

16 Mart 2024 tarihinde start verilen Red7Oil U14 ligi, 21 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı TSK ve Çetinkaya TSK arasında oynan final maçı ile son buldu. 45 takımın katıldığı turnuvaya gençler kadar KKTC halkı da büyük ilgi gösterdi.