Red7Oil U14 Ligi'nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde fikstür 8 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00'te çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimine ligde yer alacak 45 takımın temsilcileriyle yer alması istendi.

Bu sezon 9'arlı 5 gruptan oluşan toplam 45 takımın mücadele edeceği Red7Oil U14 Ligi'nde statü tek devreli lig formatında başlayacak. Ardından gruplarında ilk üç sırayı alan 15 takım ile tüm grupların en iyi grup dördüncüsü adını 2.tura yazdıracak. 2.tur, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre deplasmanlı oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ VE GRUPLAR ŞÖYLE;

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 16-17 MART

2.HAFTA: 19-20 MART (HAFTA ARASI)

3.HAFTA: 23-24 MART

SINAV HAFTASI ARASI

4.HAFTA: 6-7 NİSAN

5.HAFTA: 13-14 NİSAN

6.HAFTA: 16-17 NİSAN (HAFTA ARASI)

7.HAFTA: 20-21 NİSAN

8.HAFTA: 27-28 NİSAN

9.HAFTA: 4-5 MAYIS

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU BİNATLI YSK GAYRETKÖY GSK LEFKE TSK HACIALİ YILMAZKÖY SK SERHATKÖY SK TEPEBAŞI SK YALOVA SK ZÜMRÜTKÖY SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK ÇETİNKAYA TSK DOĞUKENT SK GÖÇMENKÖY İYSK GÖNYELİ SK HAMİTKÖY ŞHSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ERSALICI DİKMEN GÜCÜ TSK YENİCAMİ AK

3.GRUP

ALSANCAK YEŞİLOVA SK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DÜZKAYA KOSK GİRNE HALK EVİ KARAOĞLANOĞLU SK LAPTA TBSK MIRACLE KARŞIYAKA ASK OZANKÖY SK TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK CİVİSİL SK DÖRTYOL SK MESARYA SK MIRACLE DEĞİRMENLİK SK TAŞKENT SK TUZLASPOR TÜRKMENKÖY ASK VADİLİ TÇBSK

5.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MEHMETÇİK TÇBSK NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK ÜNİMAR MARAŞ GSK YENİBOĞAZİÇİ DSK ZELLA ESTATE YENİERENKÖY TSK