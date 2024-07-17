Red7Oil U14 Ligi'nde şampiyon Çetinkaya

Red Oil U 14 Ligi’nde Çetinkaya K.Kaymaklı'yı 3-0 mağlup ederek. Şampiyon oldu.

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17/07/2024

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Red7Oil U14 Ligi'nde şampiyon Çetinkaya

Red Oil U 14 Ligi’nde Çetinkaya K.Kaymaklı'yı 3-0 mağlup ederek. Şampiyon oldu.

Çetinkaya’ya kupa ve madalyaları Saydam Grup Direktörü Mehmet Saydam, eşi Pınar Saydam ve Onursal Başkan Göksel Saydam tarafından verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi'nde final heyecanı bu akşam Güzelyurt'ta yaşandı. 

Küçük Kaymaklı TSK ile Çetinkaya TSK takımları final karşılaşması Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynandı. 

Gruplarda mücadelesinde aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesi nefesleri keserken, karşılaşmaya yoğun bir ilgi oldu.

17/07/2024 22:55
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TAGS: Red7Oil U14 Ligi
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