Red7Oil U14 Ligi'ne rekor katılım
21/02/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’ne başvurular tamamlandı. Lige rekor sayıda başvuruda bulunuldu. Toplamda 45 takım Red7Oil U14 Ligi’nde mücadele edecek. Binin üzerinde futbolcu takımlarının başarısı için ter dökecek.
Red7Oil U14 Ligi’nde ilk hafta 16-17 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak. 9’arlı 5 gruba ayrılacak olan takımlar ilk etapta bölgesel olarak mücadele edecek. Tek devreli lig formatında oynanacak olan grup maçlarının ardından gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 15 takım ve tüm grupların en iyi grup 4’üncüsü adını 2.tura yazdıracak. Ligde bu yıl 2.Tur, Çeyrek Final ve Yarı Final etapları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Grup liderleri ve en iyi 3 grup ikincisi 2.Tur mücadelesine seri başı olarak katılacak. Birçok yeni takım da bu yıl U14 Ligi’ne katılırken; Gayretköy GSK, Serhatköy SK, Tepebaşı SK, Zümrütköy SK, Miracle Karşıyaka ASK, Civisil SK, Tuzlaspor ve Mehmetçik TÇBSK ilk kez ligde yer alacak.
Red7Oil U14 Ligi’nde gruplar şöyle;
1.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
GAYRETKÖY GSK
LEFKE TSK
M. HACIALİ YILMAZKÖY SK
SERHATKÖY SK
TEPEBAŞI SK
YALOVA SK
ZÜMRÜTKÖY SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
ÇETİNKAYA TSK
DOĞUKENT SK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
HAMİTKÖY ŞHSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
KARAOĞLANOĞLU SK
LAPTA TBSK
MIRACLE KARŞIYAKA ASK
OZANKÖY SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
CİHANGİR GSK
CİVİSİL SK
DÖRTYOL SK
MESARYA SK
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
TAŞKENT SK
TUZLASPOR
TÜRKMENKÖY ASK
VADİLİ TÇBSK
5.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MEHMETÇİK TÇBSK
NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ÜNİMAR MARAŞ GSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
ZELLA ESTATE YENİERENKÖY TSK