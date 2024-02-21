Red7Oil U14 Ligi'ne rekor katılım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’ne başvurular tamamlandı. Lige rekor sayıda başvuruda bulunuldu. Toplamda 45 takım Red7Oil U14 Ligi’nde mücadele edecek. Binin üzerinde futbolcu takımlarının başarısı için ter dökecek.

Red7Oil U14 Ligi’nde ilk hafta 16-17 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak. 9’arlı 5 gruba ayrılacak olan takımlar ilk etapta bölgesel olarak mücadele edecek. Tek devreli lig formatında oynanacak olan grup maçlarının ardından gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 15 takım ve tüm grupların en iyi grup 4’üncüsü adını 2.tura yazdıracak. Ligde bu yıl 2.Tur, Çeyrek Final ve Yarı Final etapları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Grup liderleri ve en iyi 3 grup ikincisi 2.Tur mücadelesine seri başı olarak katılacak. Birçok yeni takım da bu yıl U14 Ligi’ne katılırken; Gayretköy GSK, Serhatköy SK, Tepebaşı SK, Zümrütköy SK, Miracle Karşıyaka ASK, Civisil SK, Tuzlaspor ve Mehmetçik TÇBSK ilk kez ligde yer alacak.

Red7Oil U14 Ligi’nde gruplar şöyle;

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

GAYRETKÖY GSK

LEFKE TSK

M. HACIALİ YILMAZKÖY SK

SERHATKÖY SK

TEPEBAŞI SK

YALOVA SK

ZÜMRÜTKÖY SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÇETİNKAYA TSK

DOĞUKENT SK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

HAMİTKÖY ŞHSK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

KARAOĞLANOĞLU SK

LAPTA TBSK

MIRACLE KARŞIYAKA ASK

OZANKÖY SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK

CİVİSİL SK

DÖRTYOL SK

MESARYA SK

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

TAŞKENT SK

TUZLASPOR

TÜRKMENKÖY ASK

VADİLİ TÇBSK

5.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MEHMETÇİK TÇBSK

NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ÜNİMAR MARAŞ GSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ZELLA ESTATE YENİERENKÖY TSK