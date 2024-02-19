Reddit'ten halka arz öncesi, yapay zeka hamlesi

Reddit halka arza hazırlanırken, bir yapay zeka şirketiyle anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Reddit, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe erişim sağlamak için yeni bir anlaşma yapacak. Ancak, bu anlaşma "adı açıklanmayan büyük bir yapay zeka şirketi" ile yapılmış olsa da, detayları belirsizliğini koruyor.

Haberlere göre, anlaşmanın yıllık değeri yaklaşık 60 milyon dolar olacak, ancak Reddit'in halka açılma planları devam ettiği için bu miktar değişebilir.

Önceden, birçok yapay zeka şirketi izinsiz veri kullanımıyla eleştiriliyordu. Ancak bu durumun yasal olarak sorgulanabilir hale gelmesiyle birlikte şirketler, veri kullanımını daha şeffaf ve güvenilir bir temele oturtmaya başladılar.

Değer kazanacak

Reddit'in hangi şirketle anlaşma yaptığı belirsizliğini korurken, benzer bir anlaşma için OpenAI'nin yılda 5 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.

Eğer Reddit, yapay zeka şirketleriyle bu anlaşmayı yapmazsa, arama motorları like Google ve Bing'in Reddit'e erişimi kesme tehdidi ortaya çıkabilir. Ancak, Reddit daha önce benzer durumlarda sert tepki gösterdiği için, nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Bu anlaşmanın, Nvidia gibi daha önce yapay zeka şirketiyle benzer bir anlaşma yapan Reddit'in değerini artırması bekleniyor. Reddit'in geliri son iki yılda %20 arttı, ancak hala belirlenen hedefe ulaşamadı. Mart ayında yapılacak halka arz için ise 5 milyar dolarlık bir değerleme arayışında olduğu bildiriliyor.

Reddit nedir?

Reddit, bir Amerikan sosyal haber, tartışma sitesidir. Kullanıcılar Reddit'te; bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabiliyor.