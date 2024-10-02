Redif: Görevden alındığıma dair bana bir bilgi ulaşmadı

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, görevden alındığı yönündeki iddiaları Haber Kıbrıs’a değerlendirdi “Ben şuan izindeyim. Görevden alındığım yönünde bana bir bilgi ulaşmadı” dedi.

Ülke portakalcısı için canla başla her zaman çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Redif “Yıllar sonra ilk defa tatile çıktım. Ben görevimi canla başla yürütüyorum. Başım dik bu göreve geldim. Gideceksek başım dik giderim” ifadelerini kullandı.