HABER KIBRIS

Redif Nurel başvurusunu yaptı

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29/05/2018

Redif Nurel başvurusunu yaptı
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Alsancak Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Redif Nurel, 24 Haziran’da yapılacak olan yerel seçimler için geniş destekçi grubu eşliğinde Girne İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrasında kısa bir açıklama yapan Nurel, Alsancak’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bugün yeni bir yola hep birlikte çıkıyoruz. Ben değil biz olmak ve gerek yönetimde, gerekse büyük projelerle doğup büyüdüğüm Alsancak’ı ülkemizin en iyi belediyesi yapmak için aday oluyorum” dedi

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TAGS: Redif Nurel
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