Redmi Note 11 Pro saniyeler içerisinde şarj olacak

Fakat Redmi modelleri genel itibariyle fiyat performans odaklı cihazlar olunca işin rengi değişiyor. Özellikle son 1 yıl içerisinde çıkan Redmi modelleri Türkiye de dahil pek çok ülkede yoğun ilgi gördü. Öyle ki Xiaomi bu sayede pek çok ülkede pazar liderliğine yerleşti.

Bu başarıda muhtemelen Redmi Note serisine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Redmi Note serisi Türkiye’de de önemli bir pazar payına sahip. Peki yeni Redmi Note modeli nasıl bir yapıda karşımıza çıkacak.

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni Redmi modelinde tam 120W hızlı şarj desteği sunulacağı iddia ediliyor. Bu çok önemli bir iddia. Çünkü mevcut şartlarda 120W hızlı şarj desteği sunan cihaz sayısı yok denecek kadar az.

Eğer Redmi Note 11 Pro ciddi anlamda 120W hızlı şarj desteği sunarsa, rakiplerinin önüne geçmeyi başaracaktır. Keza orta segmentte 50W’ın üzerinde hızlı şarj pek fazla karşımıza çıkmıyor. Bir de bu cihaz uygun fiyattan satılırsa, yine Xiaomi’yi sırtlayıp taşıyacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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12/10/2021 11:56