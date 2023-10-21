Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşuyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgiye yer verilmezken, Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için sınır kapısının "sürekli olarak açık tutulması gerektiği" vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Gazze'de "yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının en düşük seviyede olduğu" ve bölge halkının gıda ve elektrikten mahrum kaldığı ifade edildi.