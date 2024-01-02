Refakatçi, görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu

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02/01/2024

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Refakatçi, görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu

 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde refakatçi olarak bulunan 77 yaşındaki Naciye Aligüllü dün hemşire tarafından ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde, refakatçi olarak bulunan Girne’de sakin Naciye Aligüllü dün saat 08.30 sıralarında görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu. Soruşturma sürüyor.

02/01/2024 14:02
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TAGS: haber, kıbrıs
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