Refakatçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısında Artış

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında refakatçisi olmayan mülteci çocuk sayısının 636 olduğu belirtildi.

Simerini gazetesi Güney Kıbrıs’ta mülteci olan ve yanlarında ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan çocukların, yasa gereği Sosyal Hizmetler Dairesi’nin himayesinde olduğunu yazdı.

Ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan çocuk sayısının 2020 yılında 289; 2021’de ise 636 olduğunu yazan gazete yeni yılla(2022) birlikte geçtiğimiz Çarşamba akşamına kadar olan rakamın ise 92 olduğunu belirtti.

Habere göre Purnara göçmen kabul merkezinde şu anda ebeveynleri/refakatçileri olmayan 270’i erkek, 59’u kız olmak üzere toplam 329 çocuk bulunuyor.

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20/02/2022 12:41