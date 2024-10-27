Refik: Ana muhalefetle birlikte hukuk mücadelesine birlikte devam edeceğiz

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis hukukçularının "geçersizdir" dediği 3 oyu geçerli sayarak hukuk dışı bir şekilde "Meclis Başkanı" olarak ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in “kabul edilemez” bir durum olduğunu açıklayarak, “Bundan sonra meclisteki mücadelemizi ana muhalefet partisi ile birlikte sürdüreceğiz açıklamasını yaptı.

Rogers, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, attığı her adımda siyasi çıkarlarını ön planda tutarak ülkemizi hukuk devleti ilkesinden her geçen gün uzaklaştırmakta, demokrasimize zarar vermekte ve halkımızın devlete olan güvenini sarsmaktadır.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar, demokrasinin kalesi olması gereken Cumhuriyet Meclisi’nin itibarını ciddi şekilde zedelemiştir. Son olarak, Sayın Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilme sürecinde kullanılan geçersiz oyların sayılarak tüm itirazlara rağmen kendisinin iktidar tarafından başkan ilan edilmesi, kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda meclisin üç hukukçusunun yazılı görüşleri olmasına karşın bu görüşlerin dikkate alınmamış olması, yapılan yanlışı açıkça ortaya koymaktadır.

Pazartesi günü itibarıyla meclisteki mücadelemizi ana muhalefet partisi ile birlikte sürdüreceğiz. Hukuk devletinin gerekliliklerini yerine getirmeyen, her fırsatta hukuku, anayasayı ve meclisin itibarını zedeleyen bu uygulamalara karşı hep birlikte ‘dur’ diyeceğiz. Bu yaşananlara karşı tek vücut olma, birlik olma zamanıdır. Meclisin asli görevine dönmesi, yasama faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için iktidar partilerinin sağduyu ile hareket ederek yapılan hatadan bir an önce dönmesi, Meclis Başkanlığı seçimini tekrarlaması gerekmektedir. Temsil ettiğimiz halkımız adına öncelikle yapılması gereken budur."