Refikoğlu, tüm örgütleri toplantıya davet etti

Demokratik Kitle Örgütleri adına açıklama yapan Merter Refikoğlu, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarına katkı sağlamak için bölgedeki demokratik kitle örgütlerinin dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığını açıkladı.

Merter Refikoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kamuoyuna Duyuru Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarına katkı sağlamak için bölgedeki demokratik kitle örgütleri 22 Temmuz 2019 Pazartesi bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonunda alınan karar ile yapılacak olan planın tüm ülke için önemine dikkat çekilip ülkedeki tüm demokratik kitle örgütleri ile 29 Temmuz 2019 saat 10.00’da Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği toplantı salonunda bir toplantı yapmaya karar verildi. Duyarlı tüm örgütler toplantıya davet ederiz."