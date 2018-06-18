Refikoğlu yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, yerel seçimlerde izinleri alınmamış kaçak inşaatlara izin veren, tarihi eserlere zarar verenlere destek olan, denizlerin kirlenmesine ses çıkarmayan, hayvan haklarına değer vermeyen, kent meydanları oluşmasını desteklemeyen belediye başkanları ve adaylarının desteklenmemesi önerisinde bulundu.

Refikoğlu, “Bizler seçmen olarak meydanları, büyük yeşil alanları olan, çocuk dostu şehirler hayal edip istemeliyiz. Tüm belediyelerimizi yönetmeye aday azalarından, belediye başkanlarına kadar bu vizyonu taşıyan adayların seçilmeleri için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yaparak, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Refikoğlu, asfalt dökmek, kaldırım yapmak, işçi maaşı ödemek, kanalizasyon yapmak, temizlik yapmak gibi işlerin belediyelerin birinci öncelikli görevleri olduğunu, herhangi bir haber değeri taşımaması gerektiğini kaydetti.

Refikoğlu, yerel seçimlerin belediyeler reformundan sonra yapılmasının daha sağlıklı olabileceğini düşündüklerini ancak bunun başarılamadığını söyleyerek, yüzölçümü ve nüfusa göre 28 belediyenin çok fazla olduğunu kaydetti.

“EKONOMİK VE TEKNİK AYRINTILAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULMUYOR”

Seçimlerde verilen vaadlerin yerine getirilmediğini belirten Refikoğlu, söz konusu projelerin tasarlanırken hem ekonomik hem de teknik ayrıntıların göz önünde tutulmadığını kaydetti.

Mevcut 28 belediye içerisinde mesleğini yapan kadrolu şehir plancısı bulunmamasının “vahim olduğunu” savunan Refikoğlu, oy kullanacaklara bazı önerilerde bulundu.

Öneriler şöyle:

“İzinleri alınmamış kaçak inşaatlara izin veren, 10 ayak işgali olarak bilinen binaların önlerine, yanlarına ve arkalarına yapılan kaçakları destekleyen/görmezden gelen, tarihi eserlere zarar verenlere destek olan, denizlerin kirlenmesine ses çıkarmayan, hayvan haklarına değer vermeyen, kentler oluşurken kent meydanları oluşmasını desteklemeyen, mevcut meydanları da yok etmek için uğraşan, kent parkları ve ülkesel parkların oluşması için gerçekçi çalışma yapmayan, gündemlerinde sanat merkezleri ve tiyatro binaları olmayan, kanalizasyon sorununu çözecek çalışmalar yapmayıp kanalizasyon pisliklerini denizlere ve derelere akıtan, dere yatakları ve göllerin içerisine inşaat izni veren, su baskınlarının sonlanması için projeler üretmeyen, imar planları ve alt ölçek planlarının yapılmasına destek olmayan, mevcut çalışmaları ise görmezden gelen, mevcut planlara ve yasalara uymayan, gereksiz yasal olmayan istihdamlar oluşturan, yayaları, bisikletlileri, çocukları ve gençleri düşünmeyen, toplu taşıma sorununu baş öncelikleri arasına almayan, altyapısı, üstyapısı olmayan yerlere inşaat izni veren, otopark sorununu çözmeden inşaat izni veren, işletme izni veren, toplu otoparklar sağlamayan, belediye kaynaklarını yasal olmayacak şekilde kullanan, sinek ve haşereye karşı gerekli ve sağlıklı mücadeleyi gösteremeyen, bünyesinde şehir plancıları, mühendisler, mimarlar bulundurmayı önemsemeyen belediye başkanları ve adayları kesinlikle desteklenmemelidir”