Reform yapılan Güney Kıbrıs’ta belediyelerin borcu 226 milyon Euro

Belediyeler Reformu yapılan Güney Kıbrıs’ta belediyelerin borcu 220 milyon Euro’yu aştı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; devlet hazinesinin 2021 mali raporuna göre, yılın sonunda devlet garantili krediler dengesi 226 milyon Euro'ya ulaştı.

Toplam 395,6 milyon Euro olan borç, 2020'de 245 milyon Euro oldu.

2021'in sonundaki 226 milyon Euro'ya ek olarak, topluluk konseylerinin devlet garantili borcu 3,2 milyon Euro.

Belediyelerin sadece 13'ünün devlet garantileriyle desteklenen ödenmemiş kredileri var.

Lefkoşa Rum Belediyesi 2021 sonunda 74 milyon Euro’luk kredi bakiyesi ile en borçlu belediye oldu. Onu 23.4 milyon Euro ile Limasol Belediyesi, 22.5 milyon Euro ile Larnaka, 17 milyon Euro ile Strovolos, 16,6 milyon Euro ile Baf ve 14,1 milyon Euro ile Aglandjia (Eğlence) Belediyeleri izledi.

Belediyelerin kümeleştirme şekliyle birleştirilmesiyle birlikte yerel yönetimdeki son değişiklikler, ödenmemiş borç bakiyeleri açısından bazı yeni idari birimleri de etkileyecek.

Aynı kümenin parçası olan Lefkoşa ve Aglandjia (Eğlence) belediyelerinin borç bakiyeleri birleştirilecek. İdari olarak ayrı kalan Strovolos belediyesinin borcu ise kendisine ait olacak.

Devlet hazinesinin mali raporu, 1 Ocak 2018 itibariyle hükümetin yerel yönetim makamlarının garantili kredilerinin tamamının geri ödemesini üstlendiğini belirtiyor.

Belediyeler reformunun geçen ay yasallaşmasıyla 30 olan belediye sayısı 20’ye düştü. Tam uygulamaya geçiş dönemi Mayıs 2024'e kadar sürecek.

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12/04/2022 14:59