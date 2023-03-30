Refüje çıkıp, bilgi ve yön verici levhaya çarptı

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30/03/2023

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Refüje çıkıp, bilgi ve yön verici levhaya çarptı

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde Salamis Otel çemberi önlerinde, bugün öğleden sonra kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15:30 raddelerinde meydana geldi.

Mert Akgül(E-27) yönetimindeki FY 320 plakalı aracı ile İskele istikametinden gelerek Gazimağusa istikametine doğru Salamis Otel Çemberini döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun geliş ve gidişini ikiye ayıran refüje çıkıp, bilgi ve yön verici levhaya çarptı.

Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

30/03/2023 19:49
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TAGS: Refüje çıkıp, bilgi ve yön verici levhaya çarptı
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