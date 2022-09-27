Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasındaki geçici velayet davasında ara karar

Reha Muhtar'ın çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

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27/09/2022

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasındaki geçici velayet davasında ara karar

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz hafta, eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Reha Muhtar’ın, kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızını elindeki dizüstü bilgisayarı vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığını iddia etti.

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Reha Muhtar, Deniz Uğur Gülener ve çocukları katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Reha Muhtar’ın avukatları duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, velayeti babasında olan Mina Deniz Muhtar’ın geçici velayetinin 2 ay süre ile anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi. Ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulundukları konuta, okula ve iş yerine 2 ay süre ile yaklaşmamasına da karar verildi.

Diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar hakkında ise şiddete dair kanaate varılamadığından velayeti Reha Muhtar’da kaldı. Öte yandan Reha Muhtar, kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak. (DHA)

27/09/2022 10:12
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TAGS: Reha Muhtar, Deniz Uğur
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