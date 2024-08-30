Reha Muhtar tekrar entübe edildi

Evinde düşüp yaralanan ve 20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar, geçen hafta uyandırılmıştı.

Ancak halktv.com.tr'nin haberine göre, Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi. Yaşanan sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorlar, Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın Solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı. Reha Muhtar uyanır uyanmaz çocukları görmek istemiş kızı ve oğluyla görüştürülmüştü.