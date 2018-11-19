Reina davasında flaş gelişme! 5 kişi tahliye edildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, suça karışmadıklarını iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

8 ŞUBAT 2019’A ERTELEDİ

Sanık Masharipov’a iddianamenin, fezleke özetinin, aleyhine gelen yeni raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında tebliğine karar veren mahkeme heyeti, Masharipov’a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine hükmetti. Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019’a erteledi. AA