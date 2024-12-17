Rejim hapishanesinden kurtarılmıştı: Esad ajanı çıktı!

Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'deki rejim hapishanelerinde bulunan tutuklular birer birer serbest bırakılıyor. G

eçen hafta CNN International ekibi, yaklaşık 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anını görüntülemişti.

O anlar dünyanın gündemine oturmuştu. Kendisini kurban olarak tanıtan ve ülkede neler olup bittiğinden haberi olmadığını ileri süren adamın, iddia ettiği gibi sıradan bir vatandaş olmadığı, Esad rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı.

"ÜÇ AYDIR KARANLIK HÜCREDEYDİM"

Amerikan yayın kuruluşu CNN, geçtiğimiz günlerde Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anlarını görüntülemişti.

Ülkede neler olduğundan haberi olmadığını iddia eden adamın kkıyafetlerinin düzgün olması ve sağlıklı görünmesi kafa karıştırmıştı.

CNN'in haberine göre, yerel halk kendini kurban olarak tanıtan adamın sıradan bir tutuklu olmadığını, devrik Suriye rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

ESAD REJİMİNDE GÖREVLİ TEĞMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yayın sırasında bulunan adam üç ay boyunca bir hücrede tutulduğunu iddia etti ve buranın nakledildiği üçüncü hapishane olduğunu ileri sürdü.

CNN'in pazartesi günü ele geçirdiği bir görüntü, adamın gerçek kimliğini ortaya çıkardı.

Görüntüde, Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir teğmen olan Salama Muhammed Salama'nın olduğu belirtiliyor.

YÜZ TANIMA PROGRAMI İLE TESPİT EDİLDİ

Humus'taki Bayada mahallesindeki bir sakin, Salama'nın görev başında askeri kıyafetler giymiş bir şekilde fotoğrafını verdi.

Yüz tanıma programı, Şam hapishane hücresinde bulunan adamla yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladı. Humus'un birçok sakini adamın Salama, diğer adıyla Abu Hamza olduğunu söyledi.

Salama'nın Şam hapishanesine nasıl veya neden düştüğü belirsiz çünkü kendşisiyle bir daha irtibat kurulamadı.

İLK SÖZLERİ "BEN SİVİLİM" OLDU

CNN ekibi, hapishaneyi dolaşırken hücrede battaniye altında bir kişinin olabileceğinden şüphelendi.

Yetkililerin çağrılmasının ardından battaniye kaldırılmış ve altından korku dolu gözlerle bakan bir adam çıkmıştı.

Korkuyla irkilen adam, hemen ellerini kaldırmış ve "Ben sivilim" demişti.