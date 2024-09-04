REK-DER'de güven tazeleyen Suat Bora Durdu yeni dönem için iddialı

Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği (REK-DER), 2'nci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Sanayi Odası'nda gerçekleşen genel kurulda, önce faaliyet ve mali rapor onaya sunuldu.



Ardından yapılan seçimde tek aday olan mevcut başkan Suat Bora Durdu, yeniden başkanlığa seçildi.

Durdu, oylama öncesi yaptığı konuşmada, yeni dönemin somut çözümlere kavuşulduğu, üreticilerin, tedarikçilerin, açık hava reklamcıların, kreatif ve dijital ajansların halihazırda karşılaştığı sorunların giderildiği bir dönem olacağının altını çizdi. Suat Bora Durdu, kendisine güvenen tüm üyelere teşekkür etti.

Kurul toplantı açılışını yapan REK-DER Başkan Yardımcısı Özlem Özbekoğlu da, 41 üyenin ve sektörün önemli paydaşlarından oluşan derneğinin yeni dönemde etki alanının genişleteceğinizi ve daha da büyüyeceğini belirtti.

Derneğin yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Suat Bora Durdu (Başkan)

Özlem Özbekoğlu

Emre Zeren Safa

Hüseyin Tanman

Cem Vurgun

Nureddin Zaim

Okan Yanık

Renan Avni Hanife Akdeniz