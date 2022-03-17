Rekabet Kurulu, ‘adrese teslimi’ durdurdu, şimdi de iç piyasadan alınıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yıllardır devam eden yasaya ve usule aykırı ihaleler, bunca tepkiye ve karşı çıkmaya rağmen halen devam ediyor.

2021 yılında başlayıp bu yıla sarkan sayaç ihalesi de bardağı taşıran son damla oldu. KIB-TEK yönetimi, ülkede belirli şirketlerin ihalelere girip, ihale alabilmesi için adeta adrese teslim ihale şartnameleri hazırladı.

Sayaç ihalesi de bu adrese teslim ihalelerden biri. ‘Tek Faz Akıllı Sayaç İhalesi’ne konulan bir madde ile “Type Test”in sadece 5 laboratuvardan yapılması sağlandı. Hal böyle olunca da bir firma dışında herhangi bir firmanın ihalenin şartlarını yerine getirebilmesi imkânsız hale geldi.

Rekabet Kurulu, “adrese teslim” ihaleyi durdurdu ama bu kez de sayaç ihalesi tamamlanana kadar KIB-TEK onaylı akıllı sayaçların iç piyasadan alınması yönünde karar üretildi…

İhaleye itiraz edildi

İhaleye katılmak için şartname alan Flatro Student Services, KIB-TEK yönetimi tarafından ihale şartnamesine konulan 1.2.1 sayılı maddenin yasaya aykırı olduğunu ve sözleşmenin ihale şartnamesinden kaldırılmasını isteyerek önce Merkezi İhale Komisyonu’na ardından da Rekabet Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi.

Rekabet Kurulu ihaleyi iptal etti

Rekabet Kurulu, Flatro Student Services’in, KIB-TEK’in 5 bin adet ‘Tek Fazlı Akıllı Sayaç İhalesi’ için yaptığı itiraz dilekçesini görüştü ve ihaleyi iptal etti.

İhaleye ‘pazarlık usulü’ devam etmek için yasal olarak uyulması gereken prosedürün uygulanmadığını da tespit eden Rekabet Kurulu, tekrardan bir şartname ile yeni bir ihaleye çıkıldığını belirledi.

Rekabet Kurulu, raporunda ihale sürecinin yasaya aykırı olduğuna da dikkat çekerek, “Bu aşamada mevcut durumun telafisi mümkün olmadığından yasanın 83 (3) (b) maddesi tahtında bahse konu ihalenin iptale dilmesine karar vermiştir” dedi.

Laboratuvarlar kısıtlandı, adrese teslim yapıldı

Rekabet Kurulu, “Test raporlarının sadece 5 laboratuvar tarafından yapılması” ibaresinin yasaya aykırı olduğunu da vurguladı. Bir firma için açıkça bir avantaj sağlanmaya çalışıldığı görülen ihale, bu şekilde iptal edildi.

Şirket ürünleri getirdi mi?

‘Tek Faz Akıllı Sayaç İhalesi’ sonuçlanmamasına rağmen, yapılan şartname ile ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılan şirketin akıllı sayaçları ülkeye bile getirdiği öğrenildi. Ancak yapılan itiraz ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle sayaçların ilgili şirketin elinde kaldığı da gelen haberler arasında.

Yeni karar ile iç piyasadan alınıyor

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın imzası ve 15 Mart 2022 tarihli yazı ile sayaç ihalesi tamamlanana kadar KIB-TEK onaylı akıllı sayaçların iç piyasadan alınması yönünde karar üretildi.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, akıllı sayaçlar, KIB-TEK’i yıllardır zarara uğratan 2 şirketten alınacak.

“KIB-TEK bilerek ve isteyerek zarara sokuluyor”

Flatro Student Services Ltd Direktörü Zehra Beyar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilerek ve isteyerek zarara sokulduğunu ifade ederek, iç piyasadan alınacak akıllı sayaçların 115 Euro artı KDV gibi bir fiyatla satılacağını hâlbuki kendilerinin ihalede verdiği teklifin 87 Euro olduğunu söyledi.

Bu yapılanan, halkın malını har vurup harman savurmak olduğunu kaydeden Beyar, ihalenin adil bir şekilde yapılıp tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Şirket cümlenin değişmesini istedi

Flatro Student Services, hem Merkezi İhale Komisyonu’na hem de Rekabet Kurulu’na yaptığı itiraz dilekçesinde, şartnamenin 1.2.1 maddesinin değiştirilmesini talep etti. Laboratuvar sınırının kalkmasını isteyen şirket, MID Belgesinin ihale için yeterli olduğunu ifade ediyor.

Her ay 16 bin Euro yazılım parası

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bir şirkete her ay 16 bin Euro yazılım parası ödediği ve bu işlemin sadece 5 dakikalık bir işlem olduğu ifade edildi.

Flatro Student Services Ltd. Direktörü Zehra Beyar, konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “KIB-TEK yazılım parası adı altında her ay 16 bin Euro ödüyor” dedi.

Beyar, “Bu paranın ödenmesi gereksizdir. Aslında 5 dakikada yapılabilecek işlem için 16 bin Euro ödeniyor. Bizim sayacımızla gelecek olan software bedava. KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, bize sürekli şekilde mevcut sayaçlardan kesinti yapılamayacağını söylüyor. Bir bilgisayardan bir kişi bu işi yapabilir. KIB-TEK ısrarla 16 bin Euro ödemek istiyor” diye konuştu.

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17/03/2022 13:52