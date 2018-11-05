Reklam dediler, ayrıldım!

İrem Derici, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Genco Ecer’den ayrıldığını açıkladı.

Soho House’dan tek başına çıkarken görüntülenen şarkıcı, “Sevgilimden bugün ayrıldım. Sebebi ise Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındaki beraberliğimize reklam ilişkisi denmesi. Bunu kabul edemem, benim reklama ihtiyacım yok. Bu tür haberlerin çoğalmaması için ayrılmayı uygun gördük. Demek ki yeni bir ilişkiye daha hazır değilim” dedi. Hürriyet-Sayit DURMAZ