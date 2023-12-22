Reklamcılar Derneği, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

ads ads ads ads
22/12/2023

ads
Reklamcılar Derneği, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti


Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği (REK-DER), Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü.

Dernek açıklamasına göre, REK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bora ve beraberindeki heyet,  Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüşmelerinde reklam alanındaki sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Toplantıda, reklamcılar için daha uygun iş ortamı ve şehirdeki reklam projeleri üzerine çalışmaların da konuşulduğu belirtildi.

22/12/2023 16:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Reklamcılar Derneği, Gazimağusa Belediyesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.