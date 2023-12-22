Reklamcılar Derneği, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği (REK-DER), Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü.

Dernek açıklamasına göre, REK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bora ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüşmelerinde reklam alanındaki sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Toplantıda, reklamcılar için daha uygun iş ortamı ve şehirdeki reklam projeleri üzerine çalışmaların da konuşulduğu belirtildi.