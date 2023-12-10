Rekor anlaşma: 700 milyon dolarlık kontrat

MLB takımlarından Los Angeles Dodgers, Los Angeles Angels'tan ayrılan Shohei Ohtani'yi kadrosuna kattı. Ohtani, Dodgers'la 10 yıl için 700 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

MLB'de 2023 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer döneminin en büyük hamlesi gerçekleşti.



Los Angeles Angels'ın çift yönlü oyuncusu Shohei Ohtani kontratınının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.



Hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ohtani, Los Angeles'ın bir diğer takımı Dodgers'la anlaşmaya vardı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ohtani, "Takım için her zaman en iyisini yapacağıma ve en iyi performansımı göstereceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.



Ohtani'nin 10 yıllık bir sözleşme imzaladığı ve bu kontrattan 700 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Yıldız oyuncu, bu sözleşmeyle lig rekorunu kırdı. Ohtani'nin kontratı spor tarihinin de en büyük sözleşmesi oldu.



Ligde bir önceki rekor eski takım arkadaşı Mike Trout'a aitti. Trout, Los Angeles Angels'la 426 milyon 500 bin dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

2 kez MVP seçildi

MLB kariyerine 2018'de Los Angeles Angels'la başlayan Shohei Ohtani, iki kez MVP ödülüne layık görüldü.



Ohtani, 2021 ve 2023'te ödülü oy birliğiyle kazandı. Yıldız oyuncu 3 kez All-Star seçilirken ligdeki ilk yılında sezonun çaylağı seçildi.