Rekor katılımlı Maratona geri sayım

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na katılım çağrısı yaptı. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda şu ana kadar 5 binin üzerinde gerçekleşen kayıtla rekor kırıldı.

11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek maraton için sayılı günler kala kayıtlar hızla devam ederken Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden bir araya gelerek tüm yurttaşlara katılım çağrısı yaptı. Toplumun birçok kesimini ortak bir amaç için buluşturan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na ilgi bu yıl da artarak devam ediyor. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 farklı kategoride koşulacak maratonun geliri ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımı sağlayan araç alımında kullanılacak.

5 binin üzerinde rekor kayıt

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden maratona sayılı günler kala bir araya gelerek halka destek ve paylaşımı artırma çağrısı yaptılar. Türkiye’den tanınmış birçok ismin ve ülkemize simge olmuş önemli kişilerin de katılacağı Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na halkımızın büyük katılımı olması bekleniyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bu yıl kayıtların rekor sayıya ulaştığını belirterek şu ana kadar 5 binin üzerinde bir rakama ulaşıldığını açıkladı. Bu önemli projeye 5 yıldır katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür eden Harmancı bu önemli organizasyonun binlerce kişinin desteği ile gerçekleşeceğini söyleyerek bunun önemine değindi. Harmancı tüm gelirin Paylaşım Mutfağı’na yemek dağıtım aracı alımında harcanacağını da hatırlatarak halkı hem destek vermeye hem de maratona katılmaya davet etti.

Maratonun hem sportif hem de toplumsal dayanışmayı sağlayan bir etkinlik olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de yaptığı açıklamasında Turkcell olarak bu projenin içerisinde bir kez daha olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bu önemli sosyal sorumluluk projesine herkesi davet eden Maden, “herkesin bu çorbada tuzu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

4 km kayıtları maraton gününe kadar devam ediyor

4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometre (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maratonun 4 km kayıtları LTB önünde kurulan masada devam ediyor. Kayıtlar 10 Kasım Cumartesi 08.30-17.00 arası LTB binası önünde devam edecek. Ayrıca, yine 4 km halk koşusu için maraton günü olan 11 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek. Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu ile ilgili katılımcılar, her türlü bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden, 0533 833 3111 ve 0533 835 1222 numaralı telefonlarından ulaşabilecek. Acil bir durum olması halinde ise kişilerin 0533 831 5333 ve 0533 827 6555 numaralı telefonlardan organizasyon komitesine ulaşılabileceği açıklandı.

Büyük Han’da “Makarna Günü”

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” öncesinde 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Makarna Günü etkinliği gerçekleşecek. Etkinlik Büyük Han’da düzenlenecek. Tüm maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Günü” bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” nda da düzenleniyor. Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacak. Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar hem karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Eril Cambaz’ın akustik müziği sahne alacak.