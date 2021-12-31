Rekor kazanç... 2021 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu

Forbes Dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir geçen yıla göre %16 artarak yaklaşık 2,8 milyar Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sporcular saha içi sözleşmelerinin yanı sıra sponsorluk ve çeşitli işbirliklikleriyle büyük kazanç elde etti. İşte yılın en çok kazanan 10 sporcusu...

10. KEVIN DURANT - TOPLAM KAZANÇ: 75 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 31 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 40 MİLYON DOLAR

9. TOM BRADY - TOPLAM KAZANÇ: 76 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 45 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 31 MİLYON DOLAR

8. LEWIS HAMILTON - TOPLAM KAZANÇ: 82 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 70 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 12 MİLYON DOLAR

7. ROGER FEDERER - TOPLAM KAZANÇ 90 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 30 BİN DOLAR SAHA DIŞI: 60 MİLYON DOLAR

6. NEYMAR - TOPLAM KAZANÇ: 95 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 76 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 19 MİLYON DOLAR

5. LEBRON JAMES - TOPLAM KAZANÇ: 96,5 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 31.5 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 65 MİLYON DOLAR

4. DAK PRESCOTT - TOPLAM KAZANÇ: 107.5 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 97.5 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 10 MİLYON DOLAR

3. CRISTIANO RONALDO - TOPLAM KAZANÇ: 120 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 70 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 50 MİLYON DOLAR

2. LIONEL MESSI - TOPLAM KAZANÇ: 130 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 97 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 33 MİLYON DOLAR

1. CONOR MCGREGOR - TOPLAM KAZANÇ: 180 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 22 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 158 MİLYON DOLAR

Listede 12. sırada yer alan Naomi Osaka, gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sporcu oldu. Toplam kazanç: 60 milyon Dolar

Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen 42,5 milyon Dolar ile 27. Kylian Mbappe 40 milyon Dolar ile 31. Robert Lewandowski ise 34 milyon Dolar ile 48. sırada yer aldı.

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31/12/2021 13:27