Rekor sponsorluk resmen açıklandı: Yıllık 75.5 milyon Euro

Manchester United, yeni forma sponsorluğunu doğruladı. Buna göre Manchester United, yeni sponsorundan yıllık 75.5 milyon Euro alacak. Bu rakamın dünya çapında rekor olduğu belirtiliyor.

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13/09/2023

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Rekor sponsorluk resmen açıklandı: Yıllık 75.5 milyon Euro

İngiltere Premier Lig'e iyi bir giriş yapamayan ve çalkantılı günler geçiren Manchester United'ın yeni forma sponsoru belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, yeni sponsorundan alacağı rakamla dünya çapında rekor kıracak.

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REKOR SPONSORLUK DOĞRULANDI

Manchester United cephesi, forma sponsorluğu için Qualcomm ile anlaştığını doğruladı. ABD'li teknoloji şirketinin gelecek sezondan itibaren Manchester United'ın sponsoru olacağı bildirildi.

13/09/2023 16:05
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TAGS: Rekor, sponsorluk, haber, kktc
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