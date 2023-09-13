Rekor sponsorluk resmen açıklandı: Yıllık 75.5 milyon Euro

İngiltere Premier Lig'e iyi bir giriş yapamayan ve çalkantılı günler geçiren Manchester United'ın yeni forma sponsoru belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, yeni sponsorundan alacağı rakamla dünya çapında rekor kıracak.

Playvolume00:00/00:00ntvsporTruvidfullScreen

REKOR SPONSORLUK DOĞRULANDI



Manchester United cephesi, forma sponsorluğu için Qualcomm ile anlaştığını doğruladı. ABD'li teknoloji şirketinin gelecek sezondan itibaren Manchester United'ın sponsoru olacağı bildirildi.