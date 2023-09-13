Rekor sponsorluk resmen açıklandı: Yıllık 75.5 milyon Euro
Manchester United, yeni forma sponsorluğunu doğruladı. Buna göre Manchester United, yeni sponsorundan yıllık 75.5 milyon Euro alacak. Bu rakamın dünya çapında rekor olduğu belirtiliyor.
13/09/2023
İngiltere Premier Lig'e iyi bir giriş yapamayan ve çalkantılı günler geçiren Manchester United'ın yeni forma sponsoru belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, yeni sponsorundan alacağı rakamla dünya çapında rekor kıracak.
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REKOR SPONSORLUK DOĞRULANDI
Manchester United cephesi, forma sponsorluğu için Qualcomm ile anlaştığını doğruladı. ABD'li teknoloji şirketinin gelecek sezondan itibaren Manchester United'ın sponsoru olacağı bildirildi.