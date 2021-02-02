Rekor vaka sonrası, Bakanlar Kurulu’nda görevden alma ve atama kararı

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02/02/2021

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Rekor vaka sonrası, Bakanlar Kurulu’nda görevden alma ve atama kararı

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkede bugün rekor vaka sayısı görülmesi üzerine Başbakan Saner ve bakanlar arasında gerçekleştirilen toplantıdan “görevden alma ve atama” kararı çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlık görevini yürüten Kemal Bağzıbağlı görevden alındı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Sağlık Üst Kurulu’nun önerdiği kararların Başbakan Ersan Saner ve bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildiği bildirilmişti.

Yapılan açıklamada, Üst Komite kararlarının yarın resmi gazetede yayımlanacağı ve kararların Başbakan Ersan Saner tarafından saat 14.00’da açıklanacağı belirtilmişti.

İşte o karlar:

 

 

02/02/2021 22:05
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TAGS: Rekor vaka sonrası, Bakanlar Kurulu’nda görevden alma ve atama kararı, haberkibris, kıbrıs, covid-19,
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