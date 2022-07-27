Rekorla geldi, taraftar gidişini kutladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Galli oyuncusu Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.



İtalya basınına göre, Juventus'ta haftalık 400 bin sterlin kazanan Ramsey, İngiltere Premier Lig veya Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekipleriyle transfer görüşmeleri yapıyor.

TARİHİN EN ÇOK KAZANAN BRITANYALISI OLARAK İMZALADI

Uzun yıllar formasını giydiği Arsenal ile kontratının sona ermesinin ardından Ramsey, 2019 yılında Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Haftalık 400 bin Sterlin'e imza atan Aaran Ramsey, tarihin en çok kazanan Britanyalı sporcusu unvanını elde etmişti. Ramsey, Juventus'taki 4 yılda en az 76.800 milyon Sterlin kazandı.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

Taraftar Ramsey'in gidişi için ne tepki verdi?

Sakatlıklar nedeniyle Juventus'ta fazla süre alamayan ve istenilen performansı sergileyemeyen Aaron Ramsey'in sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili taraftarlar sosyal medyada iğneleyici mesajlar yayınladı. Bazıları kutlama görüntüleri paylaştı bazıları da "Ramsey'in fesih sözleşmesi" yazan pankart gösterdi. Bir diğeri ise sportif direktör Maurizio Arrivabene'nin yüzünü Cristiano Ronaldo'nun gol sevincindeki başıyla fotoşopla değiştirdi.

Bir taraftar da "Bu kulüp nasıl bir zihniyete sahip? Bizi Paul Pogba'nın sakatlığına dair kötü haberden uzaklaştırmak için Ramsey'in sözleşmesini feshettiler" diye yazdı.

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27/07/2022 12:05