Rekorlar kırıldı: Süper Lig'de 2024'e damga vuran transferler

Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemi 13 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de 2024 yılında rekorlar kırılırken en pahalı transferler listesinde de sıralama değişti.

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31/12/2024

Rekorlar kırıldı: Süper Lig'de 2024'e damga vuran transferler

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Kulüpler ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Ligde devre arası transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayacak. Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde 2024'te bonservisine en fazla para ödenen 10 futbolcu şöyle:

10. Rade Krunic - Fenerbahçe | 3.5 milyon euro (Bonservisi alındı)

9. Muhammed Cham - Trabzonspor | 4 milyon euro

8. Oğuz Aydın - Fenerbahçe | 6 milyon euro

7. Roland Sallai - Galatasaray | 6 milyon euro

6. Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe | 8.5 milyon euro

5. Elias Jelert - Galatasaray | 9 milyon euro

4. Ernest Muçi - Beşiktaş | 10 milyon euro

3. Moatasem Al-Musrati - Beşiktaş | 11 milyon euro (Bonservisi alındı)

2. Gabriel Sara - Galatasaray | 18 milyon euro

1. Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe | 19 milyon euro

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