Rekortmen Ada Kafa’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kiliç’a Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) lisanslı sporcusu Ada Kafa, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 12 Eylül 2024 Perşembe günü, saat 10.30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ile Atletizm Antrenörü Hasan Maydon yer aldı.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu ve 2028 Olimpiyatları

Gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında 2024 yılı içerisinde alınan başarılar üzerinde duruldu. Birçok önemli rekora imza atan Ada, Ankara’da düzenlenen Kulüpler 16 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 2:21.99 derecesi ile 800 metrede, 43.19 derecesi ile 300 metrede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U16 rekorunu kırdı. Ayrıca İzmir’de düzenlenen U16-U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 43.00 derecesi ile Türkiye 4.sü, 800 metre branşında ise 2.20.78 derece ile Türkiye 5.’liği elde etti. Aldığı dereceler ile KKTC’deki rekorları da kıran Ada Kafa yeni rekorlar için çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Ziyaret sırasında konuşan DAÜ Atletizm Antrenörü Maydon, Ada’nın daha birçok başarıya imza atacağına inandığını belirterek, başarının arkasında disiplinli çalışma olduğunun altını çizdi. 2024-2025 yılı hedeflerinin U18 400 metre engelli Avrupa Şampiyonası’na giderek yeni rekorlar kırmak olduğunu belirten Maydon, Ada’nın Türkiye Milli Takımı’na girmesini hedeflediklerini, bu doğrultuda da çalışmalara başladıklarını vurguladı. Maydon ayrıca, Ada’nın 2028 yılında Amerika’nın Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan Olimpiyatlara katılmasını amaçladıklarını da aktardı.

Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında başarılarından dolayı Ada’yı tebrik ederek, DAÜ olarak elde edilen her bir başarıdan gurur duyduklarının altını çizdi. DAÜ’nün spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, Ada’nın 4 yıllık projeleri kapsamında hedeflenen Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları için DAÜ olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. DAÜ’nün Ada gibi üst düzey sporculara her zaman destek olmaya devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, Ada’ya tüm yarışmalarda başarılar diledi. DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu ve Spor İşleri Koordinatörü Kayol da Ada’yı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Ada’ya DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.





12/09/2024 15:14