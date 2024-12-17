Rekortmen çevrecinin yeni hedefi 24 saatte 1 milyar ağaç dikmek

Çevrim içi istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2023'te dünya genelinde 28,3 milyon hektar ağaçlık alan kaybedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre ağaç alanı kaybında yüzde 23,8 artış olduğunu gösteriyor.

Ağaç alanı kaybındaki artışa karşı ağaç dikimini teşvik eden girişimler ve yaptıklarıyla örnek olan çevre gönüllülerinin sayısı da artıyor.

Bu gönüllülerden biri olan Avustralyalı Jimi Cohen, Kenya’nın Kwale bölgesinde 22 Nisan 2024'te diktiği 30 bin 469 mangrov fidesiyle "24 saatte en çok ağaç dikme" rekorunun sahibi oldu ve bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Ekosistemin yenilenmesi için geniş kapsamlı ağaç dikme projeleri yürüten Treegens adlı organizasyonun kurucusu olan Cohen, hayata geçirdiği projeler sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinde 1,1 milyon ağaç dikilmesini sağladı.

Cohen, ilk ağacını 4 yaşındayken diktiğini belirterek "Annem de bir çevreci. O dönem yaşadığımız Avalon bölgesinde birçok ağacı kalkınma projeleri nedeniyle kesiyorlardı. Annem, ağaçlar yok olursa hayvanların da yok olacağı gerekçesiyle kesimi durdurmaya çalışıyordu. Bir yandan da biz çok sayıda ağaç dikiyorduk." dedi.

Avustralya’da 2019'da meydana gelen şiddetli orman yangınlarının kendisini çok etkilediğini ve yangınların ardından sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlattığını anlatan Cohen, bu kampanyanın büyük etki oluşturduğunu aktardı.

Cohen, "Birkaç bin dolar topladık, çok büyük değildi ama içimde bir enerji, beni tüm bu muhteşem şeyleri yapmaya iten canlılık, tutku ve tatmin duygusunu hissettim." diye konuştu.

"Rekor öncesinde 3 saat uyuyabildim"

Guinness Rekorlar Kitabı’na girme sürecine ilişkin Cohen şunları kaydetti:

"Bu rekora ulaşmak için daha önce iki kez deneme yaptık ancak üçüncü seferde bunu başardık. İlk deneme aslında resmi bir girişim bile değildi. O dönemde yapay zeka temelli ağaç sayacımız dahi yoktu. İkinci denememiz, Guinness'e başvurduğumuz resmi bir denemeydi ama 24 saat aralıksız çekim yapmamız gerekiyordu ve kameramız maalesef Kenya’nın sıcağına dayanamadı. Birçok görüntüyü kaybettik ve bu denememizi kanıtlayamadık. Üçüncü deneme öncesindeki gece stresten sadece 3 saat uyuyabildim. Bu kadar az uykuyla 24 saat boyunca hiç uyumadan ağaç diktim. Beni destekleyen harika insanlar da çevremdeydi."

Bireysel kırdığı rekoru bir adım öteye taşımak istediğini ve bir sonraki aşamada "24 saat içinde bir grup insan tarafından en çok ağaç dikme" rekorunu kırmayı amaçladığını dile getiren Cohen, bu rekorun daha önce 616 milyon ağaçla Etiyopya'da kırıldığını, kendi hedeflerinin ise 1 milyar ağaç dikmek olduğunu kaydetti.

Bu amaçla "GROWalition" adlı girişimi hayata geçirdiklerini kaydeden Cohen, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirmeyi planladıkları rekor denemesi için bugüne kadar 311'den fazla organizasyonla işbirliği yaptıklarını ve Güney Afrika, Nijerya, Gana gibi birçok ülkenin yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

"COP29, hedefimize ivme kazandırdı"

Küresel orman tahribatının ciddi bir sorun olduğunu ve acilen çözülmesi gerektiğini ifade eden Cohen, başlattığı çeşitli girişimlerle özellikle mangrov ağaçlarının korunması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Cohen, "Bir mangrov ağacı yetişkin hale geldiğinde ortalama 308 kilogram karbon emilimi gerçekleştirir. Bu rekoru kırmamız halinde karbon emilimi konusunda da bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne (COP29) katıldığını anlatan Cohen, 1 milyar ağaç dikme hedefine ivme kazandırdığını dile getirdi.​​​​​​​ Cohen, bir sonraki COP zirvesinin Brezilya'da düzenlenecek olmasının önemine dikkati çekti.

Cohen, "Brezilya’nın biyoçeşitlilik varlığı kapsamında dünyanın ikinci büyük ülkesi ve uzun süre yaşayan mangrov ağaçlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde, COP30 oldukça önemli. Bu toprakları koruyan yerli liderlerin ve toplumların sürece dahil edilmesi, uzun vadeli sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.