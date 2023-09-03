Rekoru İtalya'da kırdı: Max Verstappen kazanmaya devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına İtalya ev sahipliği yaptı.



Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte gerçekleşen yarışta bitiş çizgisini ilk geçen isim Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.



Yarışa ilk sıradan başlayan Carlos Sainz üçüncü olurken bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc dördüncü olup podyumun dışında kaldı. Red Bull'da Sergio Perez ise yarşın son bölümünde yaptığı ataklarla ikinci sıraya yükselerek yarışı tamamladı.

Merecedes'ten George Russel beşinci, Lewis Hamilton ise altıncı oldu.

Rekoru İtalya'da kırdı

Formula 1'de geçtiğimiz hafta ev sahibi olduğu Hollanda Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen üst üste 9. yarış galibiyetini elde etmişti.



Verstappen, İtalya'da da zafere ulaşarak üst üste 10. kez kazandı. Böylece Hollandalı pilot geçtiğimiz hafta egale ettiği rekoru İtalya'da kırmış oldu.



Aynı sezonda üst üste 13. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geçtiğimiz hafta geliştiren Red Bull'un galibiyet serisi de 14 yarışa yükseldi.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Verstappen liderliği 15. turda aldı

Şampiyona lider Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sine ikinci sıradan başladı.



Yarışın ilk 14 turunda Carlos Sainz'ı zorlayan Hollandalı pilot, 15. turda ikinci virajın adından liderliği aldı.

Formasyon turunda Tsunoda yolda kaldı

İtalya Grand Prix'sinin formasyon turunda AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda yolda kaldı.



Aracında teknik bir sorun yaşayan Japon pilot, yarışta yer alamadı. Tsunoda'nın yolda kalmasının ardından yarış geç başlarken bir formasyon tur daha atıldı ve yarışın toplam tur sayısında bu tur düşüldü.



Tsunoda'nın yolda kalması nedeniyle yarış yaklaşık 20 dakika geç başladı.

Lewis Hamilton'a ceza

Yarışın 42. turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve McLaren pilotu Oscar Piastri temas etti.

İki araçta da yaşanan temasın ardından büyük bir hasar almazken Lewis Hamilton'a kazaya sebep olduğu için 5 saniye ceza verildi.