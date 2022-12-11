Rekorun sahibi artık Hugo Lloris

İngiltere ile oynanan 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa'nın kalesini koruyan Hugo Lloris, yeni rekorun sahibi oldu.



35 yaşındaki file bekçisi, Horozlar ile 143. maçına çıktı ve Fransa Milli Takım formasını en çok giyen oyuncu oldu. Tecrübeli file bekçisi, daha önce rekorunu egale ettiği Lilian Thuram'ı geride bıraktı.

İngiltere ile Fransa, büyük bir turnuvada ilk kez eleme turunda birbirlerine rakip olurken; Harry Kane, İngiltere'nin kaptanı olarak 11. kez Dünya Kupası maçına çıktı ve bu alandaki rekoru elde etti.

İngiltere'nin yeni yıldızlarından ve transferin gözdelerinden Jude Bellingham da, ülkesi ile Dünya Kupası çeyrek final maçına çıkan en genç (19 yıl, 164 gün) oyuncu oldu. Bu alandaki bir önceki rekor Wayne Rooney'deydi (Portekiz maçı 20 yıl, 250 gün).

Bu habere tepkiniz:



11/12/2022 09:21