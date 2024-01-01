Renato Sanches sürprizi: Galatasaray'a önerdiler

Bonservisi PSG'de olan ve kiralık olarak forma giydiği Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Renato Sanches'in adı Galatasaray ile anılıyor. Renato Sanches'in Galatasaray'a önerildiği ileri sürüldü.

Roma'nın sezon başında Paris Saint Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Renato Sanches'in, ocak ayında İtalyan takımından ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, performansından memnun kalmadığı Sanches'e, ligde sadece 5 maç forma şansı vermişti. Serie A takımı, Portekizli futbolcunun 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı da düşünmüyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Renato Sanches, ocak ayında PSG'ye geri dönecek ancak orta saha oyuncusu, Fransız takımının çalıştırıcısı Luis Enrique'nin de kadro planlamasında yer almıyor.

Schira, PSG'den tekrar gönderilmesi beklenen 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a önerildiğini iddia etti.

Fransız takımıyla 2027'ya kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken, asist yapamadı.