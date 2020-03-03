“Renault TX Kebapçısı” yollarda…

Orta Meserya köylerinden olan Vadili köyünde, bir grup genç Renault marka aracın üstünü kesti. Aylardır yaptıkları projeyi sosyal medya üzerinden tanıtan gençler kestikleri aracın üzerine mangal koymayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada paylaştıkları bir video ile arabalarını tanıtan gençler kısa sürede ilgi çekti.

Birçok vatandaş gençlerin sosyal medya hesabı üzerinden “Renault TX Kebapçısı” başlığı ile paylaştığı videoya olumlu tepki gösterdi.

İlginç projede drag yarışlarında adından sıkça söz ettiren Adil Uyanık’ın yanı sıra Tunahan Aktaş, Ali Uyanık, Engin Özer ve Hasan Çelik yer aldı.

İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o video:

03/03/2020 22:36