Renk değiştiren araçlar için tarih verildi

Geleceğin otomobillerinde boya derdini bitirecek teknoloji hakkında detaylar duyuruldu.

E-Kitap okuyucularda kullanılan E Ink teknolojisinin araçlarda da kullanıma sunulacağı ve 2027'de seri üretime geçileceği açıklandı.

BMW’nin teknik mühendislerinden Dr. Stella Clarke, bu E Ink teknolojisinin 2027 yılına kadar seri üretime geçebileceğini söyledi.

NASIL ÇALIŞACAK?

Teknoloji araçlarda kısa sürede renk değişimi sağlayacak. E Ink malzemesi araç yüzeyine uygulayarak, sadece birkaç saniye içinde rengini değiştirebilen bir dış kaplama sunacak.