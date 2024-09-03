Renk değiştiren araçlar için tarih verildi

Araçların görünümünün kolayca değiştirebilecek teknoloji için tarih verildi. 3 sene sonra araçlarda kullanılacak E Ink teknolojisi için seri üretime geçileceği duyuruldu.

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03/09/2024

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Renk değiştiren araçlar için tarih verildi

Geleceğin otomobillerinde boya derdini bitirecek teknoloji hakkında detaylar duyuruldu. 

E-Kitap okuyucularda kullanılan E Ink teknolojisinin araçlarda da kullanıma sunulacağı ve 2027'de seri üretime geçileceği açıklandı. 

BMW’nin teknik mühendislerinden Dr. Stella Clarke, bu E Ink teknolojisinin 2027 yılına kadar seri üretime geçebileceğini söyledi.

NASIL ÇALIŞACAK?

Teknoloji araçlarda kısa sürede renk değişimi sağlayacak. E Ink malzemesi araç yüzeyine uygulayarak, sadece birkaç saniye içinde rengini değiştirebilen bir dış kaplama sunacak. 

03/09/2024 14:35
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TAGS: Renk değiştiren araç, tekonoloji
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