Renkler iştahınızı nasıl etkiliyor?

Her bir rengin özel bir karakteristiği olmasının yanında renk tonları duygularımızı ve eylemlerimizi de etkileme gücüne sahip. Yemek konusunda da renkler önemli etkileri ile dikkat çekiyor. Tükettiğimiz porsiyonlardan yemek seçimlerimize kadar pek çok detay üzerinde renklerin etkisi hakim. Peki renkler iştahı nasıl etkiliyor?

SARI: Çevremizde sıklıkla gördüğümüz sarı renk iletişim ve sosyalliğin rengi olarak biliniyor. Mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olan sarı renk pek çok restoran tarafından da kullanılıyor. Enerjiyi artıran bu rengi yemek sunumlarında ve sofra düzeninde kullanmak isteyebilirsiniz.

KIRMIZI: İştah üzerinde en etkili renk olan kırmızı açlığı önemli ölçüde artırıyor. Pek çok fast food restoranı tarafında yoğun olarak kullanılan kırmızı renk kişiler üzerinde daha çok tüketme isteği yaratıyor. Dikkat çekici renkler arasında ilk sıralarda bulunan kırmızı ayrıca dikkat dağınıklığı yaratarak daha fazla yemek yemeye de neden olabiliyor.

MOR: İhtişam ve zenginlik ile özdeşleştirilen mor renk dengenin de rengi olarak biliniyor. Sakinlik ve huzur vadeden bu renk iştahını dengelemek ve daha az yemek isteyenler tarafından dekorasyonda ve sunumda tercih edilebilir.

SİYAH: Asaletin rengi olarak bilinen siyah renk her ne kadar negatif olarak algılansa da iştah söz konusu olunca yeme isteğini azaltmasıyla biliniyor. Özellikle rejim yapanlar için siyah renk kullanılması önerilen renkler arasında gösteriliyor.

MAVİ: Mavi huzur ve sakinliğin rengi olarak ön plana çıkıyor. Huzur vadeden mekanlar tarafından sıklıkla tercih edilen mavi, yemek söz konusu olduğunda da iştahı azaltan bir etki gösteriyor. Mavi ile yeme isteğinizi azaltabilirsiniz.

YEŞİL: Sakinlik ve odaklanma sağlamasıyla bilinen yeşil renk ile sağlıklı yemek yeme isteği doğuyor. Özellikle vegan ve organik beslenme sunan mekanlar tarafından kullanılan yeşil renk ayrıca iştahını azaltmak isteyenlerin de imdadına yetişiyor.

BEYAZ: Saflığın ve ferahlığın rengi olarak dikkat çeken beyaz renk de iştah dengelemek için birebir. Sunum ve dekorasyonda kullanılan beyaz renk ile iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz.

PEMBE: Sevginin ve anlayışın rengi pembe rahatlık ve huzur veren renkler arasında yer alıyor. Pembe rengin dekor ve servislerde kullanılması, stres kaynaklı yeme sorunları yaşayanların iştahlarını dengelemesine yardımcı oluyor.

TURUNCU: Mutluluk ve enerjiyi simgeleyen turuncu renk açlık hissini artıran bir renk. Sıcak renkler arasında gösterilen turuncuyu iştah artırıcı olarak kullanabileceğiniz gibi yemek davetlerinde de bu renkten yaralanabilirsiniz. Amacınız az yemek yemekse turuncudan uzak durmanızda fayda var.