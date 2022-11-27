Renklerin insan psikolojisine etkileri

İnsan psikolojisini etkileyen kimi renkler içe kapanıklığa neden olurken kimi renklerin enerji veren etkisi, renklerin önemini vurguluyor. Her renk, hem duygusal hem de psikolojik tepkilerle bağlantılıdır. İşte renklerin anlamları ve temsil ettikleri duygular...

Renkler insan psikolojisini yakından etkileyen faktörlerdir. Tarih boyunca doğudan batıya her alanda renklerin önemi ve insan psikolojisi üzerine durulmuş, sanatçılar eserlerine renklerin etkilerini göz önüne alarak yaparken kamusal alanlarda da bu etki göz önüne alınarak tasarımlar yapılmıştır.

Renklerin insan davranışını, yönelimlerini ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada’da yapılan bir araştırmada ögrencilerin başarı grafiklerinin basit renk değişimleri ile yükseltilebileceği gösterilmiştir. Aynı araştırmada davranış bozukluğu gösteren bazı ögrencilerin, sınıfların farklı renklere boyanması ile düzelme gösterdikleri belirlenmiştir.

Parlak sarı bir odanın yaratıcılığı teşvik edebileceğini veya turuncunun iştah açıcı bir etki yaratabileceğini biliyor muydunuz?

MAVİ

Yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu, bilgeliği, güveni ve sadakati simgeler. Sinir hastalıkları kliniklerinde kesinlikle mavi renkten özellikle koyu maviden kaçınılmalıdır. İş görüşmelerine mavi giyerek gitmek kararlılığı ve bağlılığı ifade eder. İş görüşmelerine giden kişilerin kostümlerinde mavi rengi tercih etmeleri işe kabul edilmelerini sağlayabilir.

Finansal kurumlar, sosyal ağlar, kurumsal endüstriler ve güzellik salonları tarafından kullanılabilir.

Soğuk bir renk olması, insanlarda korku duygusu uyandırması ve maskülenlikle bağdaştırılmış olması mavinin negatif yönleri.

KIRMIZI

Renk spektrumunun en temel iki renginden biri olan kırmızı, kolay fark edilebildiği için en ilgi çekici renk olarak tanımlanıyor. Tüm renkler arasından kolaylıkla fark edilebilen bu güçlü renk, aşk, tutku, öfke gibi güçlü ve yoğun duygularla ilişkilendiriliyor. Dikkat çeken bu iddialı rengi üstümüzde taşımak, bizi harekete geçmek için motive edebiliyor.

Kırmızı, hakimiyet kuran bir renktir. Zemin olarak deĞil, vurgu yapmak için kullanılmalıdır. Kırmızı renk insanların zamanı unutmasına yol açar. İşte bu yüzden barlarda ve gazinolarda kırmızı renge ağırlık verilir.

Kırmızı rengi tercih edenlerin kişilik analizlerinde, bu kişilerin güç ve iktidara düşkün oldukları görülür.

SARI

Parlak limon sarısı gözü en çok yoran renktir. Aynı zamanda sarı renk metabolizmayı hızlandırır. Odayı parlak sarıya boyarsanız bebeklerin ağlamasına ve erişkinlerin sinirlenmelerine yol açarsınız. Sarı, az miktarlarda kullanIlanıldığında parlaklık ve sıcaklık hissi verir. Şakacılığı aydınlığı samimiyeti ve hayata karşı rahat bir tutumu simgeler.

Sarı renk, beynin sol lobuyla, yani mantıksal tarafı ile kolaylıkla rezone olabildiği için aklın ve zekanın rengi olarak biliniyor. Yaratıcılığı tetikleyen ve yeni fikirler için ilham veren sarı rengin bu özelliği, post-it’lerde, not defterlerinde ya da highlighter olarak bilinen fosforlu kalemlerde en çok tercih edilen renk olmasının da en önemli sebebi. Spektrumun beyazdan sonra en açık tonu olan sarı canlandırıcı, aydınlık veren, umutlu, mutluluk dolu hislerle bağdaştırıldığı için insanın aurasını genişleten, eğlence ve neşe veren bir renk olarak biliniyor. Tüm bu pozitif duyguların yanı sıra özellikle çok canlı ve yoğun sarı renge maruz kalmak stres seviyesi yüksek olan kişilerde endişe, sinirlilik, kaygı, duygusal hassasiyet ve aşırı uyarılma yaratabiliyor.

YEŞİL

Yeşil yaşamı, gençliği, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeler. Yeşil, gözler için en rahat renktir ve görme gücünü artırır. Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar.

Doğanın ve doğallığın rengi olarak da bilinen yeşil insan psikolojisi için dengeyi ve gelişimi sembolize ediyor. Huzurlu ve güvenli bir hissiyatı olan yeşil, uyum, şifa, özgüven ve istikrarla ilişkilendiriliyor. Yeşilin koyu tonları para, zenginlik ve prestijle ilişkiliyken daha açık tonlar yeniden doğuş, büyüme ve tazelik gibi anlamlar barındırıyor. Bunların yanı sıra, çok fazla yeşile maruz kalmanın insanda kıskançlık, aç gözlülük, haset ve bencillik gibi duyguları açığa çıkarabileceği düşünülüyor.

MOR

Asaletin rengidir. Lüks hayat, zenginlik ve zarafeti simgeler. Aynı zamanda romantizmin, duygusallığın ve tutkunun rengidir.

Yüksek ideallere ilham veren hayal gücünün ve maneviyatın rengi olarak biliniyor. Mor bir yandan yaratıcılığı ve bireyselliği sembolize ederken, bir yandan da olgunlaşmamış olmak, pratik olmamak gibi anlamlar taşıyabiliyor. Bu renk aynı zamanda zihnimizin derinlerinde yer alan düşüncelerle bağlantı kurmamıza izin veren, içe dönüklüğü temsil eden bir renk olarak da biliniyor.

BEYAZ

Saflığı, temizliği ve masumiyeti simgeleyen beyaz, genel olarak serin ve canlandıran bir his verir.

Minimalizmi ve sadeliği sembolize eden beyazı dekorasyonda çok fazla kullanmak minimalist, estetik, sade, ferah ve aydınlık bir görüntü yaratmaya yardımcı oluyor. Sakinleştirici, huzurlu ve temiz bir hissiyatı olan beyaz, uyarıcı hiçbir etkisinin olmaması sebebiyle inzivalarda ve spiritüel etkinliklerde de bolca kullanılıyor.

SİYAH

Bir taraftan karanlık güçler, suç ve kötülük ile düşünülürken diğer taraftan sadakat, sebat, dayanıklılık, ihtiyat, bilgelik ve güvenilirlik ile ilişkilendirilir.

Siyah günlük yaşamdaki giysi, dekorasyon, aksesuar, araba gibi objelerdeki kullanımlarında gücü, lüksü, zarafeti, iş yaşamındaysa profesyonelliği, tarafsızlığı, cesareti ve sadeliği çağrıştırıyor. Bazı bağlamlarda ve kültürlerde siyah renk, yas veya üzüntü anlamına da gelebiliyor.

TURUNCU

Turuncu, fiziksel enerjiyi ve kırmızının yüksek uyarıcı etkisini sarının neşesiyle birleştirerek sıcak ve mutlu bir aura yayıyor.

Turuncunun daha arkadaş canlısı bir tutumu vardır. Zaten arkadaşlığı, başarıyı ve güveni temsil eder. İnsanların üzerinde baskı kurmadan, abartmadan, güzel bir enerji yaymak için kullanılır. Kitap okurken örneklerin altını çizmeniz, akılda kalıcılığı artırır. Turuncunun daha açık renklerini evde kullanmak daha sakin, huzurlu ve samimi bir ev ortamı elde etmenize yardımcı olur.

PEMBE

Romantik ve narin bir renktir. Aynı zamanda sakinleştirici bir etkisi vardır. Sağlığın, mutluluğun, tatlılığın ve şefkatin temsilcisidir pembe. Toyluğu ve güçsüzlüğü temsil etmesi pembenin negatif yönü diyebiliriz.

KAHVERENGİ

Toprağın ve ahşabın rengidir. Sağlam ve güvenilir bir his verir. Kahverengi doğal, rahat ve açık bir atmosfer yaratmayı sağlar. Durağanlık, güçlülük, olgunluk ve güvenilirlik mesajları iletir.

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27/11/2022 19:15