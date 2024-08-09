“Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” resim sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı
09/08/2024
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin “Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” akrilik boya resim sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden verilen bilgiye göre, 20 resimden oluşan “Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport kontrolü sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.
09/08/2024 16:59