“Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” resim sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

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09/08/2024

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“Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” resim sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin “Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” akrilik boya resim sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden verilen bilgiye göre, 20 resimden oluşan “Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport kontrolü sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

09/08/2024 16:59
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TAGS: haber, kıbrıs,
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