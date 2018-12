Renkli besinler bağışıklığı güçlendiriyor (Gripten korunmanın yolu!)

‘Paçavra hastalığı’ olarak da adlandırılan grip, özellikle güçsüz bulduklarını 7’den 70’e etkisine almış durumda. Oysa griple mücadelede çok önemli savaşçılar var. Vücut direncini artıran, bağışıklığı güçlendiren o savaşçılar arasında bulunan “renkli besinler” önemli bir rola sahip.

Kışın vazgeçilmez ikilisi soğuk algınlığı ve grippek çok kişiyi etkisine almış durumda. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon hastalıklarının yaşandığı bu dönemde vücut direnci azalıyor, bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte bu nedenle sağlıklı ve bilinçli beslenme çok önem taşıyor.



“Grip insanda iştah mı bırakıyor” deseniz de, uzmanların hem gribe karşı kurtarıcı hem de grip olmuşlara çok önemli, bir o kadar da uygulanması çok basit önerileri var; dengeli ve rengarenk beslenme! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin, yeterli ve dengeli beslenmenin, gün içerisinde her besin grubunun yeterli miktarda alınmasıyla sağlanacağını belirterek “Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Antioksidanlar sayesinde vücut direnci artmakta, böylelikle enfeksiyonlara yakalanma riski azalmakta, eğer hastalık oluşmuşsa daha kısa sürede atlatılması sağlanmaktadır” diyor.





NAR’DAN KARNABAHAR’A



Turunçgillerden elma-nar ve kiviye, brokoliden havuç-lahana ve kerevize, kabaktan pırasa-yeşil ve kırmızı bibere, turptan roka-marul-maydanoz-tere gibi yeşilliklere rengarenk beslenmek gerekiyor. Ancak salata ve taze sıkılmış meyve sularını C vitamini kaybını önlemek için hazırladıktan kısa bir süre sonra tüketmek gerekiyor. Meyveleri posası ile tüketmek ise en doğru olanı.



BALIĞI FIRINDA YA DA BUĞULAMA YAPIN



Zengin, kış aylarında bol bol balık tüketilmesinin de çok önemli olduğunu belirtirken, balığın kızartma değil fırında ya da buğulama olarak tercih edilmesinin sağlıklı olacağını vurguluyor. Her sabah bir yumurta, kırmızı üzüm çekirdeği, haftada iki gün 2-3 köfte büyüklüğünde kırmızı et, kuru baklagiller, evde mayalanmış yoğurt ya da kefir ile soğan ve sarımsak da çok önemli. Doğal birer antibiyotik olan soğan ve sarımsağı pişirmek yerine çiğ tüketmek gerekiyor. Siz siz olun gün içerisinde birer avuç fındık, badem, ceviz tüketmeyi ihmal etmeyin.



SARIMSAK-LİMON KARIŞIMI



“Sarımsak-limon karışımı gribal enfeksiyonu önlemek adına muazzam bir tercihtir. Gece yatmadan önce bir diş sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayıp, limon suyuyla yutmak vücut direncini artırarak gribi önler” diyen Diyetisyen Zengin’in diğer önerileri ise şöyle:



BAKTERİLERE KARŞI BOL SU İÇİN



“Kış aylarında bol sıvı tüketimi özellikle de günde 2 litre su içmek çok önemli. Su, kanın bütün hücrelere yeterli miktarda oksijen taşımasını, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını, özellikle kış aylarında hasta eden bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Günlük en az 2 litre su içmek bağışıklık sistemini en iyi hale getirir, kış aylarında susamayı beklemeden su içilmeli.



KEFİR VE GÜNDE BİR KASE YOĞURT



Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir diğer etmen de probiyotik besinler. Probiyotikler bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan canlı bakterilerin bileşimi. Bağırsak sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar. Sindirimi kolaylaştırmanın yanı sıra ishal ve besin alerjilerinin önlenmesi ve iyileştirilmesinde önemli faydaları var. En önemli probiyotik yiyecek yoğurt ve kefir. Günde bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir, hem çocuklarda hem de erişkinlerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.”