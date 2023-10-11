Renkli kuşak sınavları yapıldı
11/10/2023
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 126. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı .
Sınavda başarılı olanlar yeni kemerlerini 17 Ekim Salı Günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törenle alacaklar.
Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları alttadır.
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Bekir Baybov Sov, Azat Emin Janov, Doğuhan Selmanoğluları, Çağıl İnançoğlu, Soraiye Bahaduri
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Miray Öztemiz, Leyla Zeynep Akfırat
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Mustafa Hüseyin, Nihan Özoğlu, Sümeyye Eylül Akfırat, Utku Kavin Yeleğen, Tuvana Yeleğen, Doğu Göktürk Yeleğen, Şiyar Ayaz Güngör, Yağız Sarıkurt, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Boran Niyazi Dinçkuyucu, Baran İlhan Dinçkuyucu, Mustafa Zana Bayram, Ali Efe Günay, Emine Şahin
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Şevin Berfin Güngör, Eda Kayalar
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Anelia Belen, Hayriye Yetek
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Zeynep Vera Eyice, Ali Arpacıoğlu, Zeliha Arpacıoğlu, Öncel Alyanak, Zeynep Kürekçi, Hira Kürekçi
1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar
Daria Shymushevska, Miray Mafratoğlu