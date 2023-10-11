Renkli kuşak sınavları yapıldı

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11/10/2023

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Renkli kuşak sınavları yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 126. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı .

Sınavda başarılı olanlar yeni kemerlerini 17 Ekim Salı Günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törenle  alacaklar.

Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları  alttadır.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Bekir Baybov Sov, Azat Emin Janov, Doğuhan Selmanoğluları, Çağıl İnançoğlu, Soraiye Bahaduri

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Miray Öztemiz, Leyla Zeynep Akfırat

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Mustafa Hüseyin, Nihan Özoğlu, Sümeyye Eylül Akfırat, Utku Kavin Yeleğen, Tuvana Yeleğen, Doğu Göktürk Yeleğen, Şiyar Ayaz Güngör, Yağız Sarıkurt, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Boran Niyazi Dinçkuyucu, Baran İlhan Dinçkuyucu, Mustafa Zana Bayram, Ali Efe Günay, Emine Şahin

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Şevin Berfin Güngör, Eda Kayalar

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Anelia Belen, Hayriye Yetek

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Zeynep Vera Eyice, Ali Arpacıoğlu, Zeliha Arpacıoğlu, Öncel Alyanak, Zeynep Kürekçi, Hira Kürekçi

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Daria Shymushevska, Miray Mafratoğlu

11/10/2023 09:08
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TAGS: Renkli, kuşak, sınav, kktc,
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