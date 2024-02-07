Renkli kuşak telafi sınavı yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo ve Aikido Renkli Kuşak Telafi sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcilerinden oluşan siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavlarda bir üst kuşağa terfi edenler kuşaklarını (8 şubat 2024 Perşembe) buakşam saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende alacaklar.

AİKİDO

5.Kyu Kazananlar

Ahmet Davutoğlu

2.Kyu Kazananlar

Defne Mutluoğlu

TAEKWONDO

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Hatice Gelen, Mustafa Musaliev, Emir Talha Keklik, Melisa Türkmen, Azra Güler Karataş, Çetin Karahan, Larin Zabitoğlu

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Mustafa Kemal Çağlar, Hira Rahme Çetinkaya, İbrahim Tutaman, Ali Kencabay, Demir Alp Aslan, Yusuf Tuğra Mertgenç, Mustafa Muhammed Mertgenç

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Yankı Satır

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Bekir Bubu Sov, Baran İlhan Dinçkuyucu, Doğuhan Selmanoğulları, Ela Yağızsoy, Feyza Emine Şahin, Sofhıe Akınyı, Yağız Sarıkurt, Karan Arkın Akalın, Yağız Arkın Akalın

5.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak

Tuvana Yeleğen , Utku Kavin Yeleğen

2.Gıp Kırmızı Kuşak

Anelia Belen