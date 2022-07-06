Renkli kuşak töreni bu akşam

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen renkli kuşak sınavında başarılı olanlar ödüllerini bu akşam (Perşembe) alacaklar.

3 Temmuz 2022 Pazar günü Avrasya Taetkwondo Merkezi’nde Federasyon Başkanı senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen, Yardımcıları Master Öykü Ergin, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Gözetmen Hocalar Ceyda Uçaner ve Anna Keskin tarafından yapılan 123. Taekwondo 73. Karate Renkli Kuşak Tekamül sınavında başarılı olup yeni kuşak almaya hak kazananlar, yeni kemerlerini bu akşam alacaklar.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Nur Deniz Duran, Derin Sula, Mesut Aslan Sevinç, Poyraz İzzet Özersay, Hazal İnci, Ayça Aygün, Miran Kutlu İnce, Hayriye Yetek

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Münür Püsküllü, Rojbin Özer, Naz Adıgüzel, Anvi Alex Eponon, AslI İpek Kara, Enise Püsküllü, Mustafa Yalçın, Ceylin Sahra İnci, Nursima Kara, Zehra Naz Ağan

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Deniz Sevinç, Demir İnce, Timur Özfaik, Atlas Ersoy, Emrullah Baştaş

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Mehmet Çulama, Bora Kürşat, İzzet Tok, Fethi Özfaik, Bingül Özfaik, Defne Karam, DariaShymushevska

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Orhan Yorgancıoğlu, Hüseyin Bölükbaşı, Süheyla Bölükbaşı, Berinay Babacan, Defne Okçu

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

AlminaSüsli, MaximSopyluk

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Elif Baştaş, Muhamed Sefa Kılıç, Abdullah Baştaş, Ata Mehmet Aslan, Ege Salih Babacan, MubarakAbdurrahem

1.Gıp KırmızıSiyah Kuşak Kazananlar

Sinem Naz Süvari, Şebnem Eryiğit, Nisa Gukaeva

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06/07/2022 10:20