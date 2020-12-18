RES-BİR: Algı operasyonlarıyla restorancılar ‘günah keçisi’ yapılıyor

Restorancılar Birliği (RES-BİR) yazılı basın açıklaması yaparak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin isminin kullanılarak bir algı operasyonu yürütüldüğünü ifade etti.

RES-BİR, pandemi sürecinde algı operasyonları yapılarak, sektörün "günah keçisi" yapılmaya çalışıldığını, tüm algı operasyonlarına karşı da halkın ve çalışanların sağlığını korumaya devam edeceklerini ifade açıkladı.

Buna göre ise ülkede restoran, kafe ve meyhanelerde vaka yayılımı olduğunun söylendiğini belirten RES-BİR, “Sağlık Üst Kurulunun son açıkladığı kararlardan sonra, polisimiz, Sağlık Bakanlığı görevlilerimiz ve belediye ekiplerimiz, sektörümüzü sıkıca denetlemektedir” ifadeleri kullanılarak şimdiye kadar herhangi bir kurala uymayan bir yere rastlanmadığını açıkladı.

Tüm sektörlerin iş kaybını, müşteri kaybını göze alarak çaba gösterdiğini aktaran RES-BİR, sorunun bu vakaların kaynağı olduğunu ve esas bu vakaların ülkeye giriş yerlerinin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

RES-BİR açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda ülkemizde sağlık bakanımız sayın Ali Pilli’nin de ismini kullanarak bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Buna göre de, ülkede restoran, cafe ve meyhanelerden vaka yayılımı oluyor denilmektedir.

Sağlık Üst Kurulunun son açıkladığı kararlardan sonra, Polisimiz, Sağlık Bakanlığı görevlilerimiz ve Belediye ekiplerimiz, sektörümüzü sıkıca denetlemektedir.

Şimdiye kadar da yasaklara uymayan, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan bir yere rastlanmamıştır.

İş kaybını, müşteri kaybını göze alarak tüm sektörümüz azami çaba göstermektedir.

Sorun bu vakaların kaynağıdır, esas bu vakaların ülkeye giriş yerleri tesbit edilmelidir.

Uzun süre vakasız geçerilen günlerden sonra, esnafın yüzünün biraz olsun gülmeye başladığı ,ülke maliyesinin herşeye rağmen vergi gelirlerinde sadece % 2 kaybın olduğu günlerden sonra, bu vakalar ülkemize nerelerden girmiştir?

Esas sorulması gereken soru budur. Bu sorunun cevabı açıkken, sorunun başka yerlerde aramak ve "günah keçisi" yapılmaya çalışan sektörümüz, tüm algı operasyonlarına karşı, Devletimiz, Sağlık çalışanlarımız ve bizleri denetleyen her kurumla beraber çalışmaya ve halkımızın ve çalışanlarımızın hakkını ve sağlığını korumaya devam edecektir.

Kamuoyuna duyurulur.”

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18/12/2020 14:45