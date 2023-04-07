RES-BİR, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Oğuz’u eleştirdi

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07/04/2023

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RES-BİR, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Oğuz’u eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

Birlik, Oğuz’a yönelik "Siz evinize et alabiliyor musunuz? Halk alamıyor da hatırlatalım dedik" ifadelerini kullandı.

Res-Bir açıklamasında et fiyatlarının “dana kıyma-300 TL, dana biftek-400, bonfile-500 TL, kuzu pirzola ve şiş - 360 TL, kuzu yemeklik-350 TL (kol-boyun)” olduğu da kaydedildi.

07/04/2023 17:37
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TAGS: RES-BİR, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Oğuz’u eleştirdi
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